Baroni a LSC: «La squadra ha fatto una partita di dedizione»

Le parole di Baroni al termine della gara della Lazio contro il Viktoria Plzen. Ecco cosa ha detto il tecnico capitolino

Di seguito le parole di Marco Baroni ai canali ufficiali del club al termine della gara della Lazio contro il Plzen.

PAROLE– «Sono state due vittorie diverse, oggi la squadra ha fatto una partita di dedizione, attenzione e sofferenza, sapendo gestire la doppia inferiorità numerica. Siamo contenti per i tifosi, la squadra, era importante questo risultato anche se è tutto aperto. Dobbiamo continuare così e recuperare le energie. Lunedì c’è l’Udinese, ancora è tutto in gioco in Europa. Isaksen? Sta crescendo, sta bene, crede nei suoi mezzi, deve continuare così, può crescere ancora il suo livello. Ricordo ai miei giocatori sempre di giocare con dedizione, passione e voglia »