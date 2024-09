Baroni ESALTA il suo titolare: «Per me è una CERTEZZA, lo voglio in campo in TUTTE le partite»

Marco Baroni esalta uno dei suoi titolari in conferenza stampa: le lodi del tecnico della Lazio al giocatore. Le sue parole

In conferenza stampa, il tecnico della Lazio Marco Baroni ha voluto così tessere le lodi del Taty Castellanos.

CASTELLANOS – «Era contento dopo la convocazione. È chiaro che il primo giorno dopo il viaggio non ha lavorato, ma per me è una certezza: è uno che non si risparmia, un giocatore che voglio in campo in tutte le partite».

