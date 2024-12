Baroni a Sky: «Sono passaggi dolorosi che servono da stimolo. Oggi gara difficile, dobbiamo stare dentro la prestazione»

Baroni ha rilasciato alcune dichiarazioni nel prepartita ai microfoni di Sky Sport. Ha presentato così la sfida del Via del Mare

Nel prepartita di Lecce–Lazio, gara valida per la diciassettesima giornata di Serie A, ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Marco Baroni.

LE PAROLE – «Non ho dovuto fare lo psicologo, sono passaggi dolori che saranno da stimolo per me e la squadra. Per il resto lavoro e mentalità. Il problema non è stato l’umiltà, ora siamo oltre in una partita difficile da affrontare con personalità. Dobbiamo stare dentro la prestazione»

DIA E CASTELLANOS SOLUZIONI? – «Non ci sono delle soluzioni, ci sono dei giocatori che sono stati impegnati tantissimo. Rientrano all’interno dell’alternanza che abbiamo portato avanti. Abbiamo fiducia in loro e loro devono stare sereni»