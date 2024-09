Baroni Lazio, verso la Fiorentina PUNTA un obiettivo preciso: il DATO parla chiaro! Tutti i dettagli in vista della sfida

Come riporta il Corriere dello Sport, serve una vittoria a Firenze per non rovinare la media.

Marco Baroni proverà a non interrompere una statistica che va avanti da dieci anni e che vede la Lazio vincere almeno una partita contro la Fiorentina.

L’ultima volta in cui la squadra capitolina non è riuscita a registrare un successo risale infatti al 2013: sconfitta per 2-0 nella gara di ritorno all’Olimpico del torneo 2012/13 e pareggio per 0-0, sempre a Roma, nel match d’andata del campionato seguente. A partire da allora è sempre arrivato almeno un trionfo laziale in ciascun anno solare.