Baroni Lazio, sfatato questo TABÙ: doppia PRIMA volta per l’allenatore

C’è una doppia prima volta per Marco Baroni dopo la vittoria della sua Lazio sul Verona. Il 2-1 dell’Olimpico ha regalato i tre punti ai biancocelesti, ma per l’allenatore il risultato è significato ben altro.

Per la prima volta Baroni è riuscito a vincere un match contro l’Hellas e a segnare un gol contro gli scaligeri. Nei tre precedenti, nel 2017 al Bentegodi con il Benevento e con il Lecce nel doppio confronto del 2022/23, sono arrivate solo sconfitte e zero reti realizzate.

