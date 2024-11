Baroni Lazio, tutti i cambi del tecnico: un giocatore fa eccezione. E’ lui l’asso nella manica dell’allenatore

Baroni Lazio, il tecnico ha annullato ogni gerarchia. Un giocatore, però, rimane particolarmente indispensabile. I dettagli

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, nella Lazio di Baroni i 22 giocatori della rosa sono stati tutti utilizzati, in maniera abbastanza equa, non ci sono state grosse differenze di minutaggio tra loro.

Ma, se è vero che la squadra può essere definita, è altrettanto vero che, a guardar bene le cifre, un «sindaco» c’è: Matteo Guendouzi. Nelle prime 16 gare stagionali, tra coppa e campionato, è stato il giocatore biancoceleste maggiormente impiegato da Baroni, anche più del portiere Provedel.