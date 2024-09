Baroni Lazio, il tecnico riparte dopo la sosta delle Nazionali: ecco il PROGRAMMA degli allenamenti. Le ultime

Baroni è pronto a ripartire in vista della ripresa del campionato in cui la Lazio sfiderà il Verona all’Olimpico. Come riporta il Corriere dello Sport il tecnico ha lasciato tre giorni liberi ai giocatori con la ripresa degli allenamenti fissata per mercoledì 11 settembre.

Giovedì è in programma invece una doppia seduta prima alle 11.00 e poi alle 18.00 mentre venerdì e sabato i giocatori saranno impegnati in due allenamenti mattutini. Domenica pomeriggio Baroni interverrà in conferenza stampa per presentare la gara e poi ci sarà la classifica rifinitura.