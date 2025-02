Baroni Lazio, dubbi sul sostituto di Castellanos: il tecnico ha diverse opzioni. Le ultime

Baroni Lazio, il tecnico biancoceleste non ha ancora deciso chi sarà il centravanti che sostituirà Castellanos. Ecco tutte le opzioni

Valentin Castellanos dovrà rimanere ai box per almeno un mese e mister Baroni sta valutando chi schierare come nuovo centravanti della Lazio. Come riportato da Il Corriere dello Sport, le opzioni sono diverse.

Infatti, contro il Venezia è Dia il favorito per ricoprire il ruolo di unica punta ed in quel caso Pedro si muoverebbe alle sue spalle, con Dele-Bashiru in mediana insieme a Guendouzi. Attenzione, però, anche a Pedro, Noslin o Tchaouna come falso nove, con il senegalese nel ruolo di trequartista.