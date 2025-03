Baroni Lazio, cosa è successo durante la sosta? L’allenatore non si nasconde e svela tutto in conferenza stampa

Baroni Lazio ecco come il tecnico ha preparato la propria squadra alla sfida contro il Torino in questa sosta

Baroni Lazio. Il Torino sarà un’avversaria tenace per i biancocelesti ma si ha avuto a disposizione ben due settimana per preparare quest’importantissima sfida. Tale match sarà una tappa importante per questa squadra che vuole continuare a combattere in ottica Champions League e strappare il quarto biglietto disponibile. Per questo il tecnico ha svelato i retroscena di questa settimana in conferenza stampa. Le sue parole:

«La società non mi ha detto nulla, abbiamo sempre lavorato in questa direzione. Anche da parte dei ragazzi che sono arrivati a gennaio ora sono sicuramente più pronti. Il presidente l’ho visto ieri per la prima volta, abbiamo pranzato con altre persone e siamo stati 20 minuti insieme. Con il direttore c’è un confronto quotidiano, non c’è stato nulla di diverso in queste due settimane di diverso rispetto alla quotidianità del nostro lavoro».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI BARONI SU LAZIONEWS24!