Baroni Lazio, questo è il PIANO per l’Europa: TEST atletici e quella scelta per PREVENIRE infortuni

Baroni prepara la sua Lazio a una stagione ricca di appuntamenti: l’allenatore ha scelto il piano di prevenzione per gli infortuni

Come riporta il Corriere dello Sport, Marco Baroni ha scelto il piano per la sua Lazio in vista dei tanti appuntamenti europei. La sosta nazionali ha dato l’opportunità di aumentare il carico di lavoro e provare vari test atletici. Parola d’ordine prevenzione, per limitare gli infortuni.

Di conseguenza ci si aspetta tanto turnover che dipenderà anche dalle condizioni fisiche di tanti giocatori. Castrovilli sta cercando la forma migliore e intanto è rimasto fuori dalla lista di Europa League. Sono, invece, tornati Pedro, Gila e Pellegrini.