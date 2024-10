Baroni Lazio, calcio offensivo e gruppo unito: l’allenatore ha riportato il sereno a Formello

Baroni Lazio, il tecnico ex Verona sta mettendo tutti d’accordo nonostante lo scetticismo iniziale e punta a far bene sia in campionato e sia in Europa

Marco Baroni è entrato in punta di piedi a Formello e ha trasformato lo scetticismo iniziale in applausi. Ha riportato il sereno dopo il caos generato dalle dimissioni di Sarri e di Tudor e ha riunito uno spogliatoio che sembrava spaccato in due.

Come riportato da Il Messaggero, il tecnico della Lazio sta coinvolgendo tutti. Infatti, ha schierato 21 giocatori diversi, 9 dei quali hanno segnato almeno una rete. Inoltre, sta proponendo un calcio molto offensivo e con una media gol di 2,5 a partita. Dopo le 4 vittorie consecutive, che non arrivavano da gennaio, non vuole fermarsi e punta la Juventus al rientro dalla sosta.