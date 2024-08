Baroni Lazio, il tecnico sorprende! LUI il nuovo vice-capitano, ha SCALATO le gerarchie

Baroni-Lazio, il tecnico ha scelto il nuovo vice-capitano biancoceleste: toccherà a Patric in assenza di Zaccagni

Come riportato dal Corriere dello Sport, quella del capitano, con Baroni che ha scelto Zaccagni, non sarà l’unica novità in casa Lazio. Il tecnico ha fatto una scelta a sorpresa anche per quanto riguarda il ruolo di vice-capitato.

L’onere e l’onore toccherà a Patric che ha battuto la concorrenza di diversi compagni di squadra: Marusic (giocatore con più presenze), Cataldi (tifoso laziale, cresciuto nel settore giovanile biancoceleste, il favorito dello spogliatoio), ma anche Romagnoli.