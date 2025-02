Baroni Lazio, il tecnico pensa ad una rivoluzione: 4-3-3 e Gila terzino

Baroni Lazio, l’allenatore biancoceleste è in emergenza sulle fasce e potrebbe adottare dei cambiamenti in vista dei prossimi impegni

Pellegrini escluso dalla lista per la Serie A ed Hysaj infortunato per almeno un mese costringono mister Baroni a cercare delle soluzioni. Come riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, il tecnico della Lazio sta pensando di schierare Gila terzino destro, con Patric e Gigot che si contenderebbero una maglia vicino a Romagnoli.

Inoltre, Baroni ha in mente anche di tornare al 4-3-3, con Vecino ormai prossimo al rientro e con Belahyane che farebbe da vice a Rovella. Con questo modulo a farne le spese sarebbe Boulaye Dia, che dovrebbe alternarsi con Castellanos.