Baroni Lazio, RETROSCENA da Formello: la RICHIESTA al gruppo è chiara! Lo ha DETTO così ai suoi ragazzi

Baroni Lazio, retroscena da Formello riguardante il tecnico biancoceleste: la richiesta ai suoi ragazzi è chiara. Cosa ha detto

La Lazio torna in campo oggi a Torino. Contro i granata i biancocelesti cercano il primo successo esterno in campionato di questa stagione, vista anche la richiesta fatta da Baroni in settimana ai suoi giocatori.

A riportare il retroscena da Formello è Il Messaggero, che spiega come il tecnico abbia chiesto di non perdere ulteriore terreno in campionato. Si attendono risposte chiare a partire da oggi: contro i granata bisogna vincere.