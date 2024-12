Baroni fa un altro record: mai nessuno come lui nella storia della Lazio

Marco Baroni fa quattordici vittorie sulla panchina della Lazio in 20 partite: numeri che solo un altro tecnico è riuscito a pareggiare

Con la vittoria della Lazio contro il Napoli in Coppa Italia Baroni raggiunge la quattordicesima vittoria su 20 partite sulla panchina biancoceleste.

Come riportato dal Corriere della Sera, solo Simone Inzaghi aveva fatto meglio nella stagione 2017-18, con quindici vittorie su 20, ma perdendo in seguito alla 21ª e 22ª partite, dando così al tecnico di Firenze una opportunità di superarlo, anche se i prossimi impegni sono due trasferte delicate come Napoli e Ajax.