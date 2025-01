Baroni Lazio, portato in trionfo dopo la Real Sociedad: i giornali esaltano il tecnico. I suoi voti - Lazio News 24

Baroni Lazio, il tecnico biancoceleste portato in trionfo dai giornali il giorno dopo la vittoria sulla Real Sociedad. Le sue pagelle

Portato in trionfo Marco Baroni dai giornali, dopo che la Lazio ha battuto per 3-1 la Real Sociedad in Europa League, conquistandosi di diritto il passaggio al prossimo turno della competizione.

Questo il commento de Il Messaggero, che gli dà un 8 in pagella: «Sceglie la Lazio titolare, paga il conto con Tavares (infortunato) e perde per squalifica Rovella e Zaccagni. Ma conquista la sesta vittoria in Europa in sette partite e resta al comando».