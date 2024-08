Baroni Lazio, la NUOVA squadra ha preso forma: età media 24 anni. Il tecnico parte da QUESTO vantaggio. I dettagli

Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la rivoluzione in casa Lazio non è completa, ma poco ci manca. Dia è il sesto acquisto del club capitolino. Si aggiunge a Noslin, Tchaouna, Dele Bashiru, Castrovilli e Nuno Tavares. Nella sessione estiva di mercato dello scorso anno erano arrivati Castellanos, Isaksen, Rovella, Guendouzi, Pellegrini e Mandas. Dodici nuovi giocatori in dodici mesi, età media 24 anni. Il ringiovanimento di cui parlava il Fabiani sta prendendo corpo. Toccherà a Baroni confermare il settimo posto del passato campionato, conservando la qualificazione in Europa League. Sarebbe controproducente chiedere al nuovo tecnico di correre subito per la Champions.

Il tecnico parte da un vantaggio: puntare sulla difesa a quattro significa sfruttare il triennio di Sarri e appoggiarsi su una base solida. Provedel è uno dei migliori portieri del campionato. Romagnoli, Casale e Patric sono affidabili. La crescita di Gila ha sorpreso tutti. Il dato: 30 gol al passivo nel 2022/23 (seconda miglior difesa della Serie A), 39 nel passato campionato (quinta meno battuta).