Baroni Lazio, Lotito a lavoro per il rinnovo del tecnico: ecco cosa ha pensato il Presidente

Baroni Lazio, ecco cosa ha in mente Lotito per il rinnovo del contratto dell’allenatore

Come riporta il Corriere dello Sport, il contratto di Marco Baroni è blindato fino al 2026, due anni senza opzione. La programmazione del rinnovo è in via di attuazione, è possibile che un primo approccio ci sia a cavallo tra Natale e Capodanno per arrivare all’incontro decisivo ad inizio 2025.

Il contratto del tecnico della Lazio sarà allungato fino al 2027 con opzione fino al 2028. Anche l’ingaggio sarà raddoppiato.