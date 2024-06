Baroni Lazio, la reazione BURRASCOSA dei tifosi sul web riguardo il possibile approdo del tecnico

Baroni Lazio, i tifosi sul web insorgono contro la decisione della società di ingaggiare l’ex tecnico del Verona: i dettagli

A tenere banco in casa Lazio è la situazione legata al futuro della panchina, ovvero di chi sarà colui che prenderà il posto di Tudor dimesso nelle scorse ore. In pole position per sostituire il tecnico croato c’è Marco Baroni, il quale è conteso anche dal Cagliari e questo nome sta facendo scatenare la rabbia dei tifosi della Lazio.

La gente laziale però non sembra avercela con la persona di Baroni, ma con la scelta della società come dimostrano i diversi messaggi riportati

Col massimo rispetto per lei che non c’entra nulla, ma lasci stare la situazione Lazio. Rispetto per quanto fatto a Verona ma alla Lazio vogliamo dí più!