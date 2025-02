Baroni: «C’era solo una cosa importante: passare il turno. In questo momento dobbiamo ritrovare fiducia e serenità»

Le parole del tecnico della Lazio, Marco Baroni, dopo la sfida di Coppa Italia contro l’Inter

Nel post partita di Inter – Lazio dei quarti di finale di Coppa Italia, il tecnico biancoceleste Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Radio Serie A.

PAROLE- «C’era solo una cosa importante: passare il turno. Ma è andata avanti l’Inter. Le cose che dovevo dire alla squadra le ho dette, la prestazione c’è stata e ci è mancato solo il gol. Abbiamo tirato il doppio di loro, ma bisognava segnare. In questo momento dobbiamo ritrovare fiducia e serenità davanti alla porta, ma i ragazzi hanno condotto la partita e giocato dall’inizio alla fine. Questa è la cosa che mi interessa. Il rimpianto è di non aver passato il turno, questa è una competizione e ci dispiace essere stati eliminati, per noi e per i tifosi. Siamo consapevoli che c’è tanto da migliorare ».