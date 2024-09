Baroni Lazio, il tecnico SI COCCOLA Tavares: «Sono convinto che riuscirà a DARE IL MEGLIO ed emergere»

Marco Baroni, ai microfoni di Radio Serie A, ha elogiato Nuno Tavares, dopo l’ottima prestazione dell’esterno contro il Milan. Di seguito le parole del tecnico della Lazio.

PAROLE – «É un ragazzo che ha grandi potenzialità, non a caso era un giocatore dell’Arsenal. Però al di là di questo è un ragazzo a cui adesso dobbiamo creare un percorso. Ha fatto molto bene in questa partita e noi lo stavamo aspettando perchè quando è arrivato ha avuto un piccolo problemino, si è fermato l’ultima partita lui, l’ultima partita l’aveva giocata a febbraio dello scorso anno, quindi è un ragazzo che ha delle grandi potenzialità. Io spero, no, anzi, sono convinto che gli creeremo il tessuto e la struttura giusta per poter dare il meglio ed emergere perchè è un ragazzo che ha delle qualità straordinarie».