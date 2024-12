Baroni Lazio, il mister chiude le polemiche. Lo ha detto dopo gli errori arbitrali di Parma: messaggio chiaro

Marco Baroni durante la consueta conferenza stampa pre gara della Lazio è tornato a parlare degli errori arbitrali. Ecco cosa ha detto

Di seguito le parole di Marco Baroni nella conferenza stampa pre gara della Lazio contro il Napoli in Coppa Italia.

MANCANO PUNTI PER DECISIONI ARBITRALI – «Puoi anche avere sensazioni, ma alla fine come sbaglio io sbagliano i giocatori, tutto si equilibra. Io non porto la squadra su quel terreno, noi pensiamo al lavoro. Massima fiducia in tutto e tutti, il lavoro ci porta a quello che vogliamo fare. La crescita in queste situazioni ci dà maggiore forza. Nel calcio ci possono essere situazioni… Non voglio parlare di errori, è brutto questo. Dobbiamo saper gestire queste situazioni, la squadra deve avere la forza per farlo. Noi abbiamo analizzato quello che abbiamo sbagliato, lì possiamo intervenire e modificare».

