Giordano: «Baroni ha lo spirito giusto. Il problema non sono i calciatori della Lazio, ma…». Le parole dell’ex biancoceleste

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Bruno Giordano ha parlato delle problematiche della Lazio e del nuovo allenatore Marco Baroni. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Il tifoso spera che dopo questo momento buio si possa vedere un po’ di luce, un po’ di serenità. Spero la vecchia guardia si riprenda e faccia una stagione come quella di due anni fa. I senatori non hanno dato una mano nella scorsa stagione e la situazione è andata a trascinarsi. Bisogna che i calciatori che si pensano per la Lazio devono essere giocatori che già sappiano il peso che rappresenta vestire la maglia biancoceleste, devono avere le spalle larghe. Naturalmente devono essere aiutati da chi è lì da più tempo.

Negli anni sono rimaste invariate le stesse problematiche. Forse il problema non è relativo ai singoli giocatori ma ad un qualcosa all’interno dell’ambiente Lazio. Credo Baroni abbia lo spirito giusto per affrontare le critiche. Deve essere molto deciso, assieme al suo staff dovranno tirare dritto e proseguire il progetto che hanno in mente».