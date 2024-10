Baroni Lazio, altri tre punti in Europa League: raggiunto un traguardo importante per il tecnico

Baroni Lazio, un altro successo per il tecnico capitolino in Europa League

La Lazio vince ancora in Europa League. Dopo i successi contro Dinamo Kiev e Nizza i biancocelesti battono anche il Twente con le reti di Pedro e Isaksen.

Una vittoria che è un importante traguardo per Baroni che, come riportato da Opta, è diventato il terzo allenatore nella storia della Lazio a vincere tutte le sue prime tre partite alla guida della squadra biancoceleste nelle coppe europee, dopo Dino Zoff nel 1993/94 in Coppa UEFA e Simone Inzaghi nel 2017/18 in Europa League.