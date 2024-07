Baroni Lazio, ecco su chi PUNTA il nuovo tecnico per la prossima stagione: Lotito ha più volte ribadito QUESTO. Le ultime

Matteo Guendouzi, per la nuova stagione in biancoceleste si ritroverà a disposizione di Baroni. Con Tudor non c’è mai stato feeling: come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport infatti, col croato in panchina per un’altra stagione, il francese aveva pensato di presentare attraverso i suoi agenti le offerte arrivate dalla Premier (Necastle e Aston Villa).

Lotito ha ribadito più volte che il centrocampista non è cedibile. Il calciomercato è aperto, tutto può succedere in entrata e in uscita ma comunque il club e Baroni contano sulla sua permanenza.