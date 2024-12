Baroni Lazio, ecco i titolarissimi a cui il tecnico non vuole rinunciare per la sfida di Europa League: la situazione a poche ore dal match

Baroni Lazio, la situazione in vista della sfida di questa sera contro l’Ajax. Le ultime

Mancano poche ore alla sfida Ajax – Lazio. Come riporta il Corriere dello Sport, ci sono alcuni giocatori che finora in Europa non sono mai mancati tra i titolarissimi come Pedro, Marusic, Vecino e Tchaouna, ma stasera qualcosa dovrà inevitabilmente cambiare.

Secondo le probabili formazioni, Lazzari dovrebbe essere preferito a Marusic, mentre Vecino è ancora ai box.