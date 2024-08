Baroni Lazio: «DEBUTTO? Arriviamo bene; EMOZIONI? É il bello del mio lavoro»

Le parole di Marco Baroni, tecnico della Lazio, al debutto con in campionato contro il Venezia: «Siamo pronti»

Marco Baroni, nel corso della conferenza stampa ha parlato del suo debutto sulla panchina della Lazio in campionato. Di seguito le sue parole.

COME ARRIVA LA LAZIO AL DEBUTTO – «Arriviamo bene, abbiamo recuperato anche qualche giocatore. Purtroppo c’è stato questo piccolo problema con Gila, ma la squadra sta bene. Siamo pronti da questo punto di vista. Il campionato è il solito bellissimo campionato, sempre difficile e dove noi dovremo essere assolutamente all’altezza».

EMOZIONI DA DEBUTTO – «Il bello del mio lavoro è che mi alzo ogni mattina emozionato. Cerco di trovare motivazioni con me stesso, quando fai qualcosa che ami hai sempre un po’ di emozione. In questo momento c’è grande concentrazione, anche emozione di partire alla prima di campionato davanti ai nostri tifosi. Ci sono tutte queste sensazioni belle che poi si traducono in concentrazione nel lavoro della squadra».

