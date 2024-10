Baroni Lazio, il suo arrivo ha rivoluzionato il gioco della squadra: il confronto con la stagione passata

Baroni Lazio, è suo il merito di aver creato una squadra compatta ed equilibrata. Il confronto con l’anno scorso

La Lazio in questa nuova stagione ha cambiato molti uomini, ma anche il modo di affrontare le partite rispetto all’anno sorso. Così quelli che nella stagione scorsa sarebbero stati punti persi ora stanno diventando rimonte.

Gran parte del merito di questo cambio di rotta in casa biancoceleste va sicuramente dato a Baroni. Come riporta il Messaggero sono 7 i punti recuperati in queste prime 9 giornate, mentre lo scorso anno erano stati 22 i punti persi dopo aver segnato per primi.