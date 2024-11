Baroni Lazio, con il club biancoceleste la sua grande occasione: il segreto delle sue rivoluzioni

Baroni Lazio, il tecnico biancoceleste sta dimostrando sempre di più di saper sfruttare la grande occasione che gli è stata data

Come riporta la Gazzetta dello Sport, dopo l’impresa della scorsa stagione compiuta da Baroni, con la salvezza del Verona, il tecnico della Lazio meritava la sua grande occasione che sta anche dimostrando di saperla sfruttare.

Al punto più alto della sua carriera in panchina, costellata di 17 club, Baroni è un esordiente a punteggio pieno, l’unico in Europa League. Ha osato, come quando ha osato pure nel rimodellare la Lazio dopo alcuni piani estivi: senza stravolgimenti.