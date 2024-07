Baroni Lazio, come giocherà? «Ci saranno alcune VARIABIILI, ma non ci spostiamo da QUELL’IDEA. Ecco l’obiettivo che ci poniamo»

Come giocherà la Lazio di Marco Baroni? Le parole del nuovo tecnico dei biancocelesti: «Partiamo da questa cosa»

Come giocherà la Lazio di Marco Baroni? Il nuovo tecnico biancoceleste ha risposto così alla domanda postagli in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.

MODULO E OBIETTIVI – «Sicuramente la difesa sarà a 4 con il doppio esterno. Ci saranno delle piccole variabili, ma non ci spostiamo da lì. La parte più importante è che la squadra deve avere equilibrio e ferocia. Mi piace un calcio di ritmo sia difensivo che offensivo. Per quanto riguarda gli obiettivi, bisogna partire dal lavoro. Sicuramente vogliamo migliorare il campionato dello scorso anno. Vogliamo andare avanti in ogni competizione e sarà fondamentale tutto l’organico».