Baroni: «Questa Lazio parte dal COLLETTIVO. Piazza e tifosi STORICI, si lavora su questo...»

Le parole di Marco Baroni ai microfono di Radio Serie A sulla sua nuova Lazio e sulla piazza storica che lo ha accolto:

PAROLE – «Si parte dal collettivo: abbiamo lavorato in questa direzione. Se c’è prestazione individuale e di squadra con un collettivo che si spende ti aiuta a sopperire qualcosa che non funziona ancora al meglio. Credo che non debba mai mancare questo aspetto: avere una partecipazione attiva, di compattezza e unione, che è fondamentale. Sono in una piazza importante, con storia e tifosi meravigliosi. Stiamo lavorando verso questa direzione con la squadra: capiamo tutti il grande impegno e la grande opportunità. Siamo concentrati sul lavoro».