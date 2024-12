Baroni Lazio, Bonanni: «Ha svolto un grande lavoro in poco tempo. Merita il rinnovo»

Baroni Lazio, l’ex calciatore biancoceleste Massimo Bonanni ha parlato così del tecnico leccese ex Verona

Intervenuto in esclusiva ai microfoni di Lazionews24, Massimo Bonanni ha parlato così del tecnico biancoceleste Marco Baroni:

PAROLE – «Baroni merita il rinnovo perché in pochissimi mesi ha svolto un grandissimo lavoro alla Lazio, dove ha fatto ricredere gli scettici di questa estate. E poi con il bel gioco sta facendo innamorare il pubblico laziale e l’affluenza di spettatori all’Olimpico ne è una testimonianza ad ogni partita dei biancocelesti. Se mi sarebbe piaciuto essere allenato da lui? Assolutamente si e poi è un tecnico che conosco anche molto bene, perché l’ho affrontato come avversario e ho seguito anche la sua carriera e le sue esperienze nelle squadre che ha allenato. Non in tutte ha avuto particolare fortuna, come per esempio a Pescara, ma ora, come detto, si è meritato l’opportunità di allenare una big. Baroni è anche un tecnico di principi e valori, quindi non penso che ci siano dubbi della sua voglia di continuare adesso e anche in futuro con la Lazio, anche se dovesse arrivare magari, chissà, la chiamata di un altro club. La testa del tecnico è solo alla realtà biancoceleste».

L’INTERVISTA INTEGRALE A BONANNI SU LAZIONEWS24