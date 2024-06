Bonanni: «Baroni scelta forte. Ecco chi avrei preso come allenatore della Lazio». Le parole dell’ex calciatore

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Massimo Bonanni ha parlato della scelta di Marco Baroni come nuovo allenatore della Lazio. Di seguito le sue parole:

PAROLE – «Anche quando prese Inzaghi ci furono grossi dubbi, c’è scetticismo nell’ambiente e qualsiasi scelta oggi non è che abbia grandi consensi. Allegri era fuori mercato e non credo sarebbe mai venuto. O fai una scelta forte come Baroni, che si è salvato con le idee a Verona, che sa districarsi nelle difficoltà, o stupisci con uno come De Zerbi o Pioli. Io un tentativo su De Zerbi lo avrei fatto. Anche Juric. Lotito ha detto a Tudor che non poteva cambiargli 8 giocatori e che in sostanza la squadra è questa. E Juric sa lavorare con con il materiale che gli danno».