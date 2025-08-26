Baroni, l’ex Lazio inizia malissimo: ecco i voti in pagella per lui, così i quotidiani oggi

Marco Baroni, esordio disastroso per l’ex Lazio contro l’Inter, vediamo i voti in pagella per lui, così i quotidiani questa mattina in edicola

In casa Torino, la sconfitta di ieri sera contro l’Inter è molto più di un semplice 5-0: è un campanello d’allarme che suona forte per il tecnico ex Lazio Baroni. L’esordio da incubo della stagione 2025-2026 ha messo in luce una squadra fragile e visibilmente in difficoltà, e ora la pressione è tutta sulle spalle dell’allenatore. Nonostante la superiorità tecnica degli avversari, la prestazione dei granata è stata ben al di sotto delle aspettative, rendendo evidente la necessità di un’immediata ripartenza, che deve partire proprio dalla guida tecnica.

La cronaca della partita è impietosa e offre a Baroni un quadro chiaro dei problemi da affrontare. Il gol di Bastoni dopo soli 18 minuti ha scatenato il crollo, seguito dalle reti di Thuram, Lautaro Martinez e Bonny. Gli errori difensivi e la mancanza di intesa tra i giocatori sono stati evidenti e, come l’articolo sottolinea, non sono bastate le scelte iniziali, come la titolarità di Simeone e la conferma di Ilkhan, né i successivi ingressi di Tameze e Aboukhlal, a invertire la rotta. Il fischio finale ha sancito una sconfitta umiliante, che ha spinto i tifosi ad abbandonare lo stadio in segno di protesta.

Ora spetta a Baroni il difficile compito di rialzare il morale di una squadra in crisi. La prossima sfida contro la Fiorentina sarà cruciale per dimostrare che il Toro ha la forza di reagire. L’allenatore deve infondere solidità e determinazione, perché il divario con l’Inter, seppur grande, non giustifica una prestazione così deludente. La figura di Baroni è ora al centro del progetto e sarà lui a dover trovare la formula giusta per scuotere la sua squadra.

Alcuni dei voti per l’ex Lazio Marco Baroni:

Tuttsoport: 4. Peggio di così non poteva iniziare. Dovrà lavorare, e molto, soprattutto sulla costruzione dal basso

La Gazzetta dello Sport: 4. Una prima da choc. È un Toro troppo brutto per essere vero: fragilità difensiva, pasticci, poi il 5-0 umiliante. Blackout totale.

Corriere dello Sport: 4. I suoi non hanno fatto nulla per meritarsi nemmeno un giallo. Certe amnesie in difesa sono il segnale peggiore di un debutto da incubo.