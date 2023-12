Baroni in conferenza: «La Lazio è una squadra da Champions, se molli ti spacca in due»

Baroni, il tecnico degli scaligeri analizza nel dettaglio la prova dei suoi di oggi con la Lazio nella consueta conferenza stampa

Intervenuto al termine della gara in conferenza stampa, Baroni dinanzi ai cronisti analizza cosi il match con la Lazio

PAROLE – Abbiamo giocato contro una squadra che fa la Champions, con qualità, ben allenata. La partita più complicata che potesse capitarci in questo momento. Nel primo tempo siamo stati un po’ troppo timorosi. La Lazio è scesa un po’, abbiamo sempre arginato la manovra e concesso un po’ di palleggio dietro. Se non ci fosse stata l’espulsione avremmo potuto osare di più e magari ottenere anche di più

LAZIO DA CHAMPIONS –La Lazio è una squadra che se molli ti spacca in due. Nel primo tempo ha trovato le condizioni per andare a concludere, nel secondo tempo non è successo. L’espulsione di Duda? Avevo bisogno di un calciatore con le sue caratteristiche per questo ho deciso di tenerlo in campo

EPISODIO FINE PARTITA –Episodi a fine partita? Normale nervosismo accumulato dalla partita. Io conosco molti di loro, ho grande stima dell’allenatore. Per fare risultato contro la Lazio bisognare essere in grande forma. Sapevo che avremmo trovato una Lazio carica. Prende ancora più valore il nostro risultato