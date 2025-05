L’allenatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni al termine della gara persa in casa contro il Lecce nell’ultima di campionato

Marco Baroni ha parlato ai microfoni di Sky al termine di Lazio Lecce.

SULLA STAGIONE – E’ chiaro che abbiamo fatto una brutta partita. Il dispiacere mio è quello di non essere riuscito a trasmettere il massimo alla squadra per fare la stessa prestazione che abbiamo fatto a San Siro. L’ultima partita rimane l’immagine che macchia tutto quello che abbiamo fatto di positivo in stagione. Ci sono giocatori che già pensano ad andare via e questo mi dispiace, nel senso che finisce domani, non di andare via, assolutamente. C’è sempre nell’ultima partita di campionato questo tema e io ho detto alla squadra che l’ultima partita è quella che ti lascia l’immagine. Abbiamo fatto una brutta prestazione.

MENTALITA‘ – Come ho detto prima, questa partita sciupa il percorso che abbiamo fatto fino a questo momento. Sarebbe bastata una gara differente per dare una dimensione diversa a quello che ha fatto la squadra. Non dobbiamo cercare alibi e non li voglio assolutamente. Non sono stato in grado di far capire l’importanza di questa partita.

IN CASA – E’ uno dei temi sui quali abbiamo cercato di lavorare. I numeri parlano chiaro, quando abbiamo trovato squadre che si sono chiuse abbiamo fatto fatica.

SUL FUTURO – Dobbiamo sicuramente parlare, come ho già detto. Da domani faremo questo tipo di valutazioni, io ho sempre pensato di lavorare a testa bassa con la mia squadra. Se tolgo la partita di oggi è stato un gruppo che mi ha dato molto e la società mi è stata vicina.