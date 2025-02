Baroni: «La Coppa Italia è una competizione importante, ci teniamo a far bene. Queste partite sono quelle che aiutano a crescere»

Condividi via email

Le parole del tecnico della Lazio, Marco Baroni, sulla sfida imminente di Coppa Italia che attende la sua squadra

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset il tecnico della Lazio, Marco Baroni ha parlato anche dell’imminente sfida di Coppa contro l’Inter.

COPPA ITALIA– «La Coppa Italia è una competizione importante, ci teniamo a far bene, sappiamo che sarà una gara difficile ma vogliamo ben figurare e passare il turno. Sono competizioni dove non è importante la presenza, ma arrivare fino in fondo. Queste partite sono quelle che aiutano a crescere, danno spessore alla squadra, più si alza il livello di difficoltà, più si avvicina a quello a cui lavoriamo: obiettivi e partite importanti ».