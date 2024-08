Baroni su Cataldi: «Per me è fondamentale, è stato preso di mira»

Le parole di Marco Baroni su Danilo Cataldi dopo le polemiche delle ultime settimane sulla fascia da Capitano della Lazio

Marco Baroni, nella conferenza stampa post amichevole contro il Frosinone ha parlato di Danilo Cataldi, dopo le polemiche delle ultime settimane. Di seguito le parole del tecnico della Lazio.

PAROLE – «È stato preso di mira. Lui è sereno, deve giocare. Quando va in campo ha la mia stima, non c’è un problema con lui o con il gruppo. Tutti vogliono giocare, per me è fondamentale e importante. Per me Cataldi deve continuare a giocare e a lavorare».

