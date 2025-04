Condividi via email

Baroni ha rilasciato delle dichiarazioni al margine della sfida di quest’oggi tra Lazio ed Atalanta: cos’ha detto il tecnico

Termina 1-0 grazie alla firma di Isaksen la sfida odierna di Serie A tra l’Atalanta di Gasperini e la Lazio di Baroni. Il tecnico ex Verona ha vinto il braccio di ferro con il collega ex Genoa. Al termine dell’incontro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida ai microfoni di Sky. Le parole del mister:

ATTEGGIAMENTO – «L’atteggiamento e l’energia nelle due fasi erano ottimi. La squadra sta lavorando bene e, a volte, il punteggio non ci dà ragione, ma sappiamo che ci aspettano partite importanti e siamo pronti come gruppo e come squadra. Oggi lo abbiamo dimostrato e questo ci ha permesso di recuperare qualche giocatore, fare rotazioni e dare spazio a tutti per farli sentire importanti. Questa è la squadra che voglio.»

PARTITE – «Io non mi lamento mai, ma quando giochi tante partite (7 gare in 20 giorni) non è facile. Abbiamo assenze importanti e acquisti di gennaio sui quali lavorare. Sono situazioni che la squadra deve affrontare e lo hanno fatto bene. Ora lavoreremo su questa fase finale.»

TAVARES – «Tavares stava bene. Secondo me è un affaticamento. È un giocatore molto esplosivo, ma spero che non sia nulla di grave.»

GIOCATORI – «Il patrimonio di questa squadra è il fatto di avere tanti giocatori buoni e di averli utilizzati tutti, dando spazio e fiducia. Oggi ottima risposta della squadra, sono contento per i ragazzi che sanno che non possono sbagliare, ma hanno molta voglia e determinazione. Bisogna centrare queste prestazioni per arrivare al risultato e portare avanti sia il campionato che la Coppa.»

CASTELLANOS – «Su Castellanos? Fondamentale, lo è stato sempre. Era programmata una ventina di minuti, ma per l’andamento del match non è stato necessario. Lui è un riferimento, ci dà profondità, fa da vertice e ci sposta il gioco. È un giocatore che ci è mancato tantissimo, ma Dia oggi ha fatto una buona partita, così come Dele-Bashiru. Tante piccole defezioni hanno incrinato il rendimento ottimale di tutti, però la cosa importante è guardare al presente e avvicinarci alle prossime gare con fiducia.»