Baroni a LSC: «Abbiamo vinto contro una grande squadra giocando con un ottima personalità»

Al termine della partita vinta dalla Lazio contro il Porto, ha parlato ai microfoni di LSC mister Baroni il quale analizzando il match con i portoghesi, rilascia queste considerazioni

PAROLE – Il Porto è una grande squadra, complicata da affrontare e con tanta qualità. Complimenti ai ragazzi per lo spessore della prestazione, per la personalità e per la vittoria. Oggi è stato bellissimo quell’abbraccio finale con i tifosi che ci hanno sostenuto tanto, come sempre sono stati fondamentali. Siamo già alla sesta partita in diciannove giorni, questo fa capire come la squadra si spende. In questo momento è la cosa più importante

Io credevo alla vittoria. La palla che ha calciato Pellegrini in scivolata è l’emblema di chi entra può dare un contributo importante, come anche Isaksen. Vedevo che i ragazzi potevano segnare, ci hanno creduto fino in fondo. Gigot? Si era quasi arrabbiato della sostituzione, questo mi fa piacere. Stava bene, ma ho temuto un po’ perché era ammonito e lui è uno molto caratteriale. L’ho tolto solo per una possibile espulsione, avevo paura dell’arbitro

Dobbiamo continaure così, umili e con lavoro. Sarebbe un peccato se la squadra perdesse il filo della convinzione. I ragazzi devono dare sempre tutto e lo stanno facendo, gli faccio i complimenti. Impennata di vendite di maglioncini a collo alto? Mi fa piacere (ride, ndr.). È la nostra divisa, ci tengo a essere come ci è stata fornita