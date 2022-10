Barone: «I risultati in campionato non arrivano, ci dispiace per i tifosi»

Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, ha parlato a DAZN prima del match contro gli Hearts

PAROLE – «Siamo una società molto unita e ovviamente si vede ogni giorno. Non siamo condizionati da niente e nessuno, siamo una società unita e lo trasmettiamo all’esterno. Stiamo passando un periodo molto difficile, in cui i risultati in campionato non arrivano, questo ci dispiace, per la tifoseria. Dispiace a me e anche a Commisso, stiamo lavorando ogni giorno per cercare di arrivare a fare gol e vincere le partite».