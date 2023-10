Barone carica la Fiorentina: «Champions? Il nostro obiettivo primario ora è la Lazio»

Barone, il dirigente dei toscani si proietta sulla partita di lunedì sera alla luce della vittoria di ieri in Conference

Alla vigilia della partita contro la Lazio, ha parlato Joe Barone che si prepara al match contro i biancocelesti e carica la sua Fiorentina alla luce della vittoria di ieri in Conference. Le sue parole:

PAROLE – Quella di ieri contro il Cukaricki è stata una bella vittoria con una buona partita, ora siamo concentrati sulla gara contro la Lazio. E poi siamo contenti per il lavoro fatto nel settore giovanile, c’è tanta soddisfazione per i nostri giovani che stanno giocando in prima squadra

Champions? Noi siamo sempre concentrati partita per partita, ci sono degli obiettivi all’interno ma ovviamente bisogna concentrarsi su ogni singola gara e non guardare ai vari livelli delle competizioni europee. Abbiamo tanto da giocare in campionato, con alti e bassi, bisogna evitare i momenti negativi come l’Empoli, ora pensiamo alla Lazio