Bargiggia: «Spalletti sembra essersi chiarito le idee, soprattutto sul modulo e sui giocatori da convocare»

Le parole del giornalista, Paolo Bargiggia, sulla Nazionale del ct Spalletti

Bargiggia, intervistato da i InterNews24. ha parlato della Nazionale e non solo.

Tornando alla Nazionale, secondo lei, le scelte di Spalletti potranno, sul lungo periodo, dare slancio agli azzurri dopo il brutto percorso a Euro 2024 ? Manca qualcosa a questa Italia?

«Come stiamo vedendo Spalletti sembra essersi chiarito le idee, soprattutto sul modulo 3-5-2 e sui giocatori da convocare. Secondo me abbiamo buoni calciatori , certo non abbiamo davanti Lewandoski, Mbappè, Kane, ma comunque è una squadra che aveva bisogno di trovare il suo equilibrio tattico. Spalletti l’ha capito e mi sembra che stia facendo un ottimo lavoro anche dal punto di vista del gruppo. A questa Italia non manca tanto per fare bene. Abbiamo trovato un regista finalmente, con Ricci, liberandoci di Jorginho che stava giocando sotto ritmo, con tutto rispetto per la sua carriera. In attacco Retegui sta esplodendo, Scamacca tornerà. Sono abbastanza fiducioso direi.»

