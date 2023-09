Bargiggia shock: «I Friedkin sono delusi e in futuro potrebbero vendere la Roma»

Bargiggia, il giornalista rilascia alcune dichiarazioni ai microfoni di Tvplay lanciando una bomba riguardo il futuro della Roma

Ai microfoni di Tvplay ha parlato Paolo Bargiggia, il quale commenta la situazione in casa Roma rilasciando una dichiarazione shock riguardo il futuro del club

PAROLE – A me qualche addetto ai lavori ha detto che i Friedkin sarebbero un po’ delusi da quest’esperienza. e addirittura si starebbero guardando intorno per vendere la Roma, non nell’immediato. Chiaramente con i tempi fisiologici che possono volerci per poter cedere la società giallorossa. La voce non arriverebbe da ambienti finanziari, bensì da addetti ai lavori e nella fattispecie operatori di mercato abbastanza qualificati