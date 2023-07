Bargiggia: «Milinkovic ad un passo dall’Al-Hilal? Si e vi spiego perché». Ecco le dichiarazioni del giornalista

Paolo Bargiggia, noto giornalista, è intervenuto in esclusiva a Juventusnews24.com. Ecco le sue dichiarazioni sui principali temi di mercato:

Da Pogba a Milinkovic: il serbo è davvero ad un passo dall’Al-Hilal?

«Sì. Alla luce della situazione di Pogba la Juve ha il dovere di non farsi trovare impreparata per un possibile sostituto, che sarebbe stato Milinkovic-Savic se fosse partito il centrocampista francese. E invece parte Milinkovic per l’Arabia Saudita».

Con l’addio a Milinkovic aumentano anche le percentuali di permanenza di Pogba?

«Teniamo presente che Savic non era l’unica mezzala nel mirino. A Giuntoli piace molto Koopmeiners dell’Atalanta, però ha una quotazione più alta di quella potenziale di Milinkovic-Savic e sappiamo quanto sia difficile comprare dal club bergamasco».

