Bargiggia: «Il fatto che Sarri tratti con Lotito gli fa perdere 100.000 punti»

Sarri e la Lazio stanno trattando per il futuro della panchina biancoceleste. Bargiggia ha polemicamente commentato i contatti

Sarri tratta con la Lazio. Non è una novità, ma la notizia sembra lasciare perplesso Paolo Bargiggia – giornalista sportivo – che, su Twitter, commenta in modo polemico i contatti tra le parti. Ecco le sue parole:

«Già il fatto che Sarri tratti con Lotito gli fa perdere 100.000 punti in partenza. E anche in arrivo! Un allenatore top non perde tempo con Lotitone che al massimo ti compra un giocatore pagandolo con un sacchetto lupini e un po’ di fritto misto».