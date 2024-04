Barcellona-Valencia, ad assistere al match di Liga anche un biancoceleste – FOTO

Barcellona Valencia, a chiudere il turno del campionato spagnolo è stato il Barcellona e ad assistere al match ce stato anche un laziale

Oltre alla serie A anche la Liga ha chiuso oggi il proprio turno di campionato con la sfida tra Barcellona e Valencia. Il match è terminato 4-2 in favore della formazione di Xavi, ma il dettaglio che non è passato inosservato è stata la presenza in tribuna del giocatore della Lazio Pedro, il quale non ha dimenticato il suo passato blaugrana