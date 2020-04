Balzaretti su Pallotta: «La Roma con lui è sempre arrivata sopra alla Lazio…»

L’ex giocatore della Roma, Federico Balzaretti, ha rilasciato una lunga intervista in cui ha parlato anche della Lazio

Federico Balzaretti, ex giocatore della Roma, si è raccontato in una lunga intervista per Il Messaggero. Durante la conversazione, ha avuto modo anche di analizzare l’operato di Pallotta e le tante critiche che riceve dai tifosi giallorossi: «Al di là delle vittorie, ciò che è sempre andato a peggiorare è stato il rapporto con la gente. Dal punto di vista sportivo la Roma ha fatto una semifinale di Champions, il record di punti ed è sempre arrivata sopra la Lazio. È mancata empatia con i tifosi soprattutto nelle ultime due stagioni in cui è venuto poco a Roma».



Poi un commento anche sulla squadra di Inzaghi: «Lazio? Mi ha stupito. Insieme all’Atalanta ha dimostrato che avere stesso allenatore e tenere i giocatori per tanti anni può premiare».