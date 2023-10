Balotelli tuona: «La Lazio non vince? La colpa è la loro perchè la qualità c’è»

Balotelli, l’ex Inter e Milan esprime il suo parere riguardo la situazione della Lazio alla vigilia della gara con il Celtic

Intervistato da Tvplay, Mario Balotelli ha espresso il suo parere sulle italiane che andranno in campo in Champions League, soffermandosi sulla Lazio

PAROLE – Spero che il Napoli vinca contro il Real Madrid. Dico di sì che vincerà al Maradona. Se mantengono il loro ritmo con cui giocano in casa, possono farcela. Milan a Dortmund? È dura, ma dico Milan. Invece sull’Inter penso che la partita contro il Benfica non sarà facile. Ma vince l’Inter. Celtic-Lazio? Se la Lazio gioca bene…Sarebbe strano se non vincesse la Lazio. È colpa loro se non vincono”