Balotelli SBOTTA: «Sono state dette STUPIDAGGINI sul mio conto e prima o poi dirò la mia VERITA’»

Balotelli, l’ex Milan e Inter sbotta nei confronti dei critici e rilascia sul proprio social un durissimo sfogo

Uno dei calciatori che ha fatto sempre discutere e parlare di se è Mario Balotelli, il quale fin da giovane ha creato molto scalpore per il suo carattere forte e vulcanico. L’ex giocatore di Inter e Milan però sbotta non prendendo, non accettando più tali insinuazioni sul suo conto e sui social si sfoga con un duro post che recita quanto segue

POST – Ho notato che negli ultimi tempi ci sono tante invenzioni su di me. L’unica cosa che faccio è allenarmi e stare pronto per ovunque andrò a giocare. Molto presto parlerò e metterò in chiaro tutto, l’importante per me è allenarmi e stare sereno. Giornali, squadre, persone continuano a inventarsi caz***e, ma ci tenevo a dire che molto presto farò un’intervista. Tempo al tempo